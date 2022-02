Die Pollichia, Verein für Naturforschung, Naturschutz und Umweltbildung, führt im März ihre Artenkenner-Seminare fort. Experten aus der Region vermitteln dabei allen Interessierten Fachkenntnisse zu verschiedenen heimischen Tier-, Pilz- und Pflanzengruppen. Der eintägige Grundkurs Flechten findet am Samstag, 26. März, 10 bis 19 Uhr, im Pfalzmuseum für Naturkunde, Bad Dürkheim, statt. Der Vertiefungskurs zum Thema Flechten wird am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juli, jeweils von 10 bis 18 Uhr, fortgesetzt. Eine Anmeldung ist ab sofort über das Onlineformular auf der Webseite der Pollichia (www.pollichia.de) möglich. Weitere Infos sind per E-Mail möglich an: Katja Betz und Annika Radermacher, artenkenner@pollichia.de.