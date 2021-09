Die Landschaft Islands ist das Motiv der Arbeiten der Künstlerin Marianne Hopf, die ab Donnerstag, 9. September, in der „art gallery“ am Stadtplatz in Bad Dürkheim zu sehen sind.

Hopf, die in Lahr im Schwarzwald lebt, war 2018 und 2019 zu Malreisen im nördlichsten Land Europas. Dort habe sie viele Skizzen und Zeichnungen gemacht von einer Landschaft, die geprägt ist, von Vulkanen, Gletschern, Wasserfällen und Seen. Diese Skizzen waren im Atelier in Lahr Grundlage für Gemälde mit Motiven der isländischen Landschaft.

Eine Auswahl dieser Gemälde zeigt Marianne Hopf nun in einer Ausstellung in der „art gallery“, die auch unter dem Motto „Fantastische Island-Impressionen“ steht.

Die Ausstellung ist bereits am Donnerstag von 14 bis 18.30 Uhr zu sehen. Die offizielle Eröffnung findet am ersten Tag der Dürkheimer Kulturnächte am Freitag, 10. September, statt. Marianne Hopf in der Zeit von 18 bis 21 Uhr anwesend. Am Samstag, 11. September, ist die Galerie von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

Danach ist die Ausstellung bis einschließlich Samstag, 9. Oktober, donnerstags und freitags von 14 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Auf der Homepage www.art2-go.de und unter der Telefonnummer 06322 605418 können individuelle Besuchstermine vereinbart werden.