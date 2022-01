Mit einer „abstract & monochrome art“ überschriebenen Ausstellung startet die „Art Gallery am Stadtplatz“ in Bad Dürkheim ins neue Jahr. Gezeigt werden dabei bis 12. März vorrangig Werke des Galerie-Teams um Guenter Hornung sowie Guenter und Isolde Hesse selbst. Hinzu kommen Arbeiten zweier polnischer Künstler.

Passend zum Thema zeigt Hornung farbintensive Acrylmalerei, die mit Flächen und Formen spielt. Isolde Hesse steuert phantastisch anmutende informelle Malerei in Öl, Acryl und Resin-Harz, aber auch Holzskulpturen bei. Guenther Hesse ist ebenfalls mit Gemälden, aber auch Papierarbeiten und Mischtechniken am Start. Hinzu kommen zwei Bronzeskulpturen des Warschauer Künstlers Dariusz Zielinski sowie eine Lithografie von Mariusz Palka, Professor an der Akademie der Schönen Künste in Katowice. Alle Arbeiten stehen in der Tradition der abstrakten Kunst, wie sie sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte und danach in unzählige Richtungen aufspaltete. Offiziell eröffnet wird die Schau am Freitag, 28. Januar, von 18 bis 21 Uhr. Die allgemeinen Öffnungszeiten der Galerie sind ansonsten: donnerstags und freitags von 14 bis 18.30 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr oder nach Terminvereinbarung unter 0176 43267214 oder 06322/6054618. Fortgesetzt werden soll das Jahresprogramm danach im März mit einer Ausstellung zum Thema „Industrial Art & Upcycling Skulpturen“.