Am 22. September sollen in der Salierhalle die letzten Impfspritzen verabreicht werden. Impfkoordinator Arno Fickus über neun besondere Monate im Dienst der Immunisierung und was den 53-Jährigen dabei besonders bewegt hat.

Herr Fickus, wie geht es Ihnen so kurz vor Schluss? Können Sie die Arbeit im Impfzentrum jetzt schon so langsam auslaufen lassen?

Nein, gar nicht. Erst dachten wir wirklich, wir könnten