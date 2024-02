Das Klimabündnis Dürkheim und die Klimaschutzmanagerinnen der Stadtverwaltung laden am Donnerstag, 29. Februar, 19 Uhr, zu einem Vortrag über das Thema „Neues Wohnen in alten Hütten – ökologisch und bezahlbar?“ ins Mehrgenerationenhaus ein. Im Laufe eines Lebens änderten sich die Wohnbedürfnisse immer wieder etwa wenn Kinder kommen oder ausziehen, wenn Menschen älter werden und weniger oder anders Platz benötigen, wenn Geld fehle, heißt es in der Ankündigung des Klimabündnisses. Dann tauchten Fragen auf. Architekt und Energieberater Gunther Hißler werde diese aufnehmen und Beispiele gelungener Umbauten zeigen, Möglichkeiten von Wohnraumnutzung darstellen und auf Kosten und Fördermöglichkeiten hinweisen.

Jeder Neubau verbraucht Ressourcen

„In Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern hören wir immer wieder, dass Menschen allein auf großem Raum leben oder wir sehen Wohnungen und Häuser, die teils jahrelang leer stehen. So entstand die Idee, Menschen hier vor Ort ganz konkret zu informieren über Möglichkeiten des Umbaus und der Renovierung oder Sanierung von bestehenden Immobilien“, erläutert Matthias Erstling vom Klimabündnis. Jeder Neubau verbrauche Ressourcen und führe zu weiterer Versiegelung von Flächen. Der Eintritt ist frei, Anmeldung per E-Mail an klimaschutz@bad-duerkheim.de.