Über Ausbildungsmöglichkeiten und offene Stellen im Evangelischen Krankenhaus Bad Dürkheim können sich Interessierte am Samstag, 10. September, von 9 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz des HIT-Marktes im Gewerbegebiet Bruch informieren. Das teilten die Diakonissen Speyer mit. Das sogenannte Recruitingmobil – ein umgebauter Rettungswagen – lege dort eine Station auf seiner Informationstour ein. Es gebe Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten in der ortsansässigen Klinik sowie bei den insgesamt 15 Standorten in der Pfalz und im Saarland, deren Träger die Diakonissen sind.