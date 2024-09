Insgesamt 3284 Frauen und Männer sind im September im Landkreis Bad Dürkheim bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet worden. Wie die Agentur für Arbeit in Landau mitteilt, waren das zwar 139 Personen (4,1 Prozent) weniger als im August, jedoch 243 oder 8,0 Prozent mehr als im September 2023. Damit sank die Arbeitslosenquote gegenüber August von 4,7 auf 4,5 Prozent (September 2023: 4,1 Prozent). Gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl der Arbeitslosen gestiegen – sowohl in der Arbeitslosenversicherung als auch in der Grundsicherung. Demnach zählte die Agentur für Arbeit im September 1551 arbeitslose Menschen und damit 47 Personen (3,1 Prozent) mehr als im vorigen September. Das für die Grundsicherung zuständigen Jobcenter registrierte 1733 Frauen und Männer als arbeitslos – 196 Personen (12,8 Prozent) mehr als vor zwölf Monaten. „Nach den Sommerferien stellen Betriebe wieder verstärkt ein, und die Zahl der Arbeitslosen geht zurück“, erklärt Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Landauer Agentur. Jedoch sei der Rückgang angesichts der aktuellen Konjunktur geringer ausgefallen als in den Vorjahren. Erfreulich: Die Jugendarbeitslosigkeit sank gegenüber August um 13,8 Prozentpunkte.