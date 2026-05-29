Die Arbeitslosigkeit im Kreis Bad Dürkheim ist im Mai leicht gesunken. 3302 Menschen waren nach Angaben der Arbeitsagentur arbeitslos gemeldet, 51 Menschen oder 1,5 Prozent weniger als im April. Im Vergleich zum April 2025 waren 3,2 Prozent weniger Personen ohne Job. Die Arbeitslosenquote im Kreis Bad Dürkheim gibt die Agentur mit 4,5 Prozent an, ein Rückgang um 0,1 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat. Vor einem Jahr lag die Quote bei 4,3 Prozent.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 109 Stellen wurden im Mai neu gemeldet, 15 mehr als im Vormonat. „Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt in unserer Region bestehen, jedoch ist der Arbeitsmarkt deutlich weniger dynamisch als in den Vorjahren“, so die Vorsitzende der Geschäftsführung der für den Kreis zuständigen Arbeitsagentur Landau, Michaela Frei. „Eine positivere Entwicklung ist aufgrund der Herausforderungen durch wirtschaftliche und geopolitische Rahmenbedingungen derzeit nicht absehbar“, so Frei weiter.