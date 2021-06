Am Arbeitsmarkt setzt sich die um diese Jahreszeit gewohnte Belebung fort, daher zieht die Arbeitsagentur Landau, die auch für den Kreis Bad Dürkheim zuständig ist, eine positive Bilanz zum Ende des ersten Halbjahres. Im Kreis waren im Juni 3083 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 111 weniger als im Mai und 265 weniger als im Juni des vergangenen Jahres.

Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat von 4,4 Prozent auf 4,3 Prozent gesunken. Im Juni des Jahres 2020 lag sie bei 4,6 Prozent. Zugleich waren im Juni im Kreis 163 offene Arbeitsstellen gemeldet. Das waren fünf weniger als im Mai und 69 mehr als im Juni 2020.

„Von der seit März anhaltenden Erholung am Arbeitsmarkt profitieren alle Personengruppen, wenn auch in unterschiedlichem Maß“ erklärt Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau. Insbesondere jüngere Arbeitslose unter 25 Jahre haben gute Chancen am Arbeitsmarkt. Die spezifische Arbeitslosenquote für die jüngere Generation beträgt lediglich 4,1 Prozent und liegt damit um 1,4 Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau von Juni 2020.

Im Fokus von Qualifizierung und Förderung stehen Langzeitarbeitslose, deren Zahl im Zuge der Corona-Krise in den vergangenen Monaten stark zugenommen hat. Mehr als ein Drittel aller Arbeitslosen ist seit einem Jahr oder länger ohne Beschäftigung. Mit 4381 Langzeitarbeitslosen ist deren Zahl im Vergleich zum Mai zwar leicht zurückgegangen, im Vergleich zum Vorjahr ist es jedoch eine Steigerung um 1031 Personen.