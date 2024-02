Im Landkreis Bad Dürkheim waren laut Pressemitteilung im Januar 3263 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 2,5 Prozent mehr als im Januar 10,2 Prozent mehr als im Februar 2023. Die Arbeitslosenquote stieg damit gegenüber dem Vormonat von 4,4 auf 4,5 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 4,1 Prozent. Christine Groß-Herick, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau, die für den Kreis zuständig ist, spricht zwar im Vergleich zum Januar von einem geringen Anstieg der Arbeitslosigkeit, dennoch sei dieser für einen Februar unüblich. „In den vergangenen Jahren war im Februar meist eine erste Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt spürbar“, so Groß-Herick. Arbeitgeber aus dem Landkreis Bad Dürkheim meldeten dem Arbeitgeberservice in den vergangenen vier Wochen 167 zu besetzende Stellen gemeldet – 71 mehr als im Januar und 123 weniger als im Februar 2023.

„Qualifizierungswoche“ im März

Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Landauer Arbeitsagentur waren im Februar 13.105 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 160 Per-sonen mehr als im Januar. Der Bezirk umfasst die kreisfreien Städte Landau und Neustadt sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße. Die Arbeitslosenquote blieb im Februar unverändert bei 4,9 Prozent. Im Vorjahr betrug diese 4,5 Prozent.

Um Arbeitssuchende, Arbeitgeber und Beschäftigte zu informieren, veranstalten die Agentur für Arbeit Landau und Jobcenter vom 11. bis 15. März eine „Qualifizierungswoche“ unter dem Motto „Neue Perspektiven für die Zukunft“. Das Programm sowie Infos zur Anmeldung für die kostenfreien Vorträge gibt es unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/landau/