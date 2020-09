Im Landkreis Bad Dürkheim waren im August 3432 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das hat die Landauer Arbeitsagentur mitgeteilt. Die Arbeitslosenquote lag unverändert gegenüber Juli bei 4,7 Prozent. Im August letzten Jahres hatte sie bei 3,7 Prozent gelegen. Sowohl bei der Arbeitslosenzahl in der Arbeitslosenversicherung wie auch in der Grundsicherung verzeichnete die Arbeitsagentur eine Zunahme der Fälle gegenüber 2019. Dem Arbeitgeberservice wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern im Kreis 159 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 18 mehr als im Juli und 50 weniger als im August des vergangenen Jahres. „Aus dem jüngsten Verlauf der Arbeitsmarktbewegungen lassen sich noch keine klaren Tendenzen zur weiteren Arbeitsmarktentwicklung ableiten. Zwar bleiben die Abgänge in Erwerbstätigkeit noch unter dem Vorjahresniveau, aber wir stellen auch fest, dass im August mehr Menschen eine neue Stelle gefunden haben als im Vormonat“, so Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Geschäftsführung der Landauer Arbeitsagentur.