„Im März zeigte sich der für diesen Monat typische saisonale Rückgang der Arbeitslosigkeit. Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Wirtschaft lassen sich noch nicht in den Arbeitsmarktdaten erkennen“, erläutert die Vorsitzende der Geschäftsführung der Landauer Arbeitsagentur, Christine Groß-Herick. Im Landkreis Bad Dürkheim waren im März 2781 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 75 oder 2,6 Prozent weniger als im Februar und 583 (17,3 Prozent) weniger als im März des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote im Kreis ist damit gegenüber dem Vormonat von 3,9 Prozent auf 3,8 Prozent gesunken. Im März letzten Jahres lag sie bei 4,6 Prozent.

Beratung von Geflüchteten

Dem Arbeitgeberservice wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Landkreis Bad Dürkheim 170 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 106 weniger als im Februar und 12 mehr als im März des vergangenen Jahres.

Wie Groß-Herick weiter ausführt, verzeichnet die Arbeitsagentur ersten Beratungsbedarf zu Arbeitsmarktfragen von ukrainischen Geflüchteten und sie unterstützenden Personen.

Die Bundesagentur für Arbeit hat in ihrem Internetauftritt unter www.arbeitsagentur.de/ukraine zwischenzeitlich einen eigenen Bereich mit einer Vielzahl von ständig aktualisierten Inhalten speziell für diese Personengruppe eingerichtet (auch in ukrainischer Sprache). Außerdem werd derzeit eine bundesweite Hotline der Arbeitsagenturen in ukrainischer Sprache vorbereitet.