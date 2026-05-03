Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Bad Dürkheim im April leicht gesunken. Das hat die Arbeitsagentur in Landau mitgeteilt. 3353 Menschen waren arbeitslos gemeldet. Das sind neun Personen oder 0,3 Prozent weniger als im März und 107 Personen oder 3,1 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,6 Prozent und war damit identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,7 Prozent.

Die Unternehmen im Kreis suchen weiterhin Mitarbeitende: 94 Stellen wurden im April neu gemeldet. Das sind 52 weniger als im Vormonat und eine weniger als vor einem Jahr. Insgesamt verzeichnet die Arbeitsagentur 623 freie Stellen im Landkreis Bad Dürkheim.

„Für arbeitslose Menschen ist es aktuell deutlich schwieriger eine neue Arbeitsstelle zu finden“, stellt Konrad Stephan jedoch fest. Er ist operative Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in Landau. Aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage würden die Arbeitgeber bei der Besetzung der Stellen zurückhaltend reagieren.