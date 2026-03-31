Die Arbeitslosigkeit ist im Kreis Bad Dürkheim im März gesunken. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Landau, die auch für den Kreis DÜW zuständig ist, waren 3362 Menschen arbeitslos gemeldet. Das seien 90 Personen weniger (minus 3 Prozent) als im Februar und 133 Personen beziehungsweise 4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Kreis laut der Mitteilung 4,6 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,8 Prozent.

146 Stellen wurden im März neu gemeldet (15 weniger als im Vormonat und 109 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen Gesundheits- und Sozialwesen, Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Kunst, Unterhaltung und Erholung. Aktuell befanden sich damit 653 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.