Nachdem die Anzahl der arbeitslosen Menschen in der Südpfalz und entlang der Haardt bereits seit März zurückgegangen ist, hat sich dieser Trend im Mai weiter fortgesetzt. Wie die Agentur für Arbeit Landau mitteilt, ist in ihrem Bezirk die Anzahl der Arbeitslosen auf 12.380 gesunken. Die Arbeitslosenquote sinkt auf 4,7 Prozent. „Die Auswirkungen der Coronakrise auf den Arbeitsmarkt ist zwar weiterhin deutlich zu spüren, es gibt aber auch positive Signale dafür, dass der Arbeitsmarkt wieder Fahrt aufnimmt. So liegt die Zahl derjenigen, die sich auf Grund von Entlassungen im Mai arbeitslos gemeldet haben deutlich unter dem Vergleichswert des Vorjahres und unter dem Vergleichswert von Mai 2019 – also vor der Pandemie“, sagt Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur in Landau. Im Landkreis Bad Dürkheim waren im Mai 3194 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 96 weniger als im April.