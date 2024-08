Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Landau erneut gestiegen. Dabei ist eine Altersgruppe besonders betroffen.

Mit 13.390 Arbeitslosen waren im Juli 435 Frauen und Männer mehr registriert als vor einem Monat und 1407 mehr als im Juli des vergangenen Jahres. „Im Juli kommt es üblicherweise zu einem Anstieg bei den Jugendlichen unter 25 Jahren, so auch in diesem Jahr“, erklärt Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau. „Dabei handelt es sich überwiegend um Jugendliche, die ihre Ausbildung beendet, allerdings keinen Anschlussvertrag in ihrem Betrieb bekommen haben.“ Ihre Chancen, schnell wieder einen Job zu finden, seien jedoch sehr gut, denn gut ausgebildete Fachkräfte werden in allen Bereichen stark nachgefragt, betont die Geschäftsführerin.

Auch im Landkreis Bad Dürkheim waren im Juli mehr Menschen arbeitslos gemeldet als im Juni: 77 Personen oder 2,4 Prozent. Dem Arbeitgeberservice wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Landkreis Bad Dürkheim 102 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 20 mehr als im Juni, jedoch 59 Stellen weniger als im Juni des vergangenen Jahres.