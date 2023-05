Eine leichte Verbesserung im regionalen Arbeitsmarkt verzeichnet die Agentur für Arbeit Landau im Mai. Im Landkreis Bad Dürkheim waren demnach 2923 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das seien 25 – oder 0,8 Prozent – weniger als im April. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber dem Vormonat um 0,1 auf 4,0 Prozent. Arbeitslosengeld bezogen 1447 Menschen, Grundsicherung 1476 Frauen und Männer.

Derweil suchen Arbeitgeber weiter nach Personal. So meldeten sie dem Arbeitgeberservice in den vergangenen vier Wochen allein aus dem Landkreis Bad Dürkheim 221 freie Stellen. Das waren 14 mehr als im April.

Viele Ausbildungsstellen noch nicht besetzt

Die Landauer Arbeitsagentur ist darüber hinaus auch für die kreisfreien Städte Landau und Neustadt sowie die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße zuständig. Im gesamten Bezirk waren im Mai 11.480 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 40 oder 0,3 Prozent weniger als im April. Die Arbeitslosenquote sank von 4,4 auf 4,3 Prozent. Dabei seien 1300 Ausbildungsstellen noch unbesetzt.

Die drei Jobcenter in der Region – Deutsche Weinstraße, Germersheim und Landau-Südliche Weinstraße – betreuten zum Stichtag Mitte Mai insgesamt 6477 Arbeitslose. Das entspricht einem Anteil von 56,4 Prozent aller Arbeitslosen. „Der Arbeitsmarkt in unserer Region ist weiterhin stabil, was vor allem auf den von Unternehmen gemeldeten Fachkräftebedarf zurückzuführen ist. Besonders die Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit, mangelnde Sprachkenntnisse, Qualifizierungsbedarfe und in manchen Fällen das Alter der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen sowie gesundheitliche Einschränkungen hindern häufig an der Arbeitsaufnahme. Hier unterstützen unsere Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte mit individuellen Fördermöglichkeiten,“ berichtet Konrad Stephan, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Landau. So seien mehr als die Hälfte der betreuten Arbeitslosen 50 Jahre und mehr als 40 Prozent über 55 Jahre alt.