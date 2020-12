Die Anzahl der Arbeitslosen ist im Bezirk der Arbeitsagentur Landau zurückgegangen. Zum statistischen Stichtag Mitte November waren nach Angaben der Agentur mit 12.319 Personen 328 weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des erneuten Lockdowns seit Anfang des Monats seien allerdings weiterhin deutlich zu erkennen, so die Agentur. So seien aktuell rund 2300 Frauen und Männer oder 23 Prozent mehr von Arbeitslosigkeit betroffen als im November 2019. Die Arbeitslosenquote sinkt von 4,8 im Oktober auf aktuell 4,6 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 3,8 Prozent. „Wenn auch der Vorjahresvergleich weiterhin negativ ausfällt, hat sich die Situation am regionalen Arbeitsmarkt in den letzten drei Monaten allmählich stabilisiert. Durch den erneuten Lockdown seit Anfang November sind weit weniger Branchen betroffen als im Frühjahr“, sagt Christine Groß-Herick, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau.

Auch im Landkreis ist die Quote gesunken

Im Landkreis Bad Dürkheim waren im November 3146 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet.

Die Arbeitslosenquote ist damit laut Agentur gegenüber dem Vormonat von 4,4 Prozent auf 4,3 Prozent gesunken. Im November letzten Jahres lag sie bei 3,5 Prozent.

Dem Arbeitgeberservice wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Landkreis Bad Dürkheim 156 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 40 mehr als im Oktober und 18 mehr als im November des vergangenen Jahres.