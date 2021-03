Nach dem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Jahresbeginn hat die Anzahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Landau im Vergleich zum Vormonat nur leicht zugenommen. Das hat die Behörde mitgeteilt. Im Februar waren 13.433 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 29 Menschen mehr als im Januar. Die Arbeitslosenquote bleibt bei 5,1 Prozent.

„Die Arbeitslosigkeit stieg im Februar nur im Bereich der Jobcenter an“, erklärt Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Geschäftsführung der Landauer Agentur, bei der Vorstellung der neuesten Arbeitsmarktdaten. Sie führe dies insbesondere darauf zurück, dass aufgrund der Pandemie weniger Arbeitslose in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen kommen. „Ein gutes Signal sehe ich in der aktuellen Arbeitskräftenachfrage. Die Arbeitgeber der Region meldeten uns im Februar 260 Stellen mehr zur Besetzung als noch im Januar“, so die Agenturchefin abschließend.

Die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften habe im Februar trotz der Pandemie deutlich zugenommen. Das Stellenplus verteile sich auf zahlreiche Branchen und sei sowohl im Verarbeitenden Gewerbe, als auch im Baugewerbe, im Handel, im Gastgewerbe, bei der Arbeitnehmerüberlassung sowie im Gesundheits- und Sozialwesen sichtbar.

Arbeitslosenquote bei 4,7 Prozent im Kreis

Im Landkreis Bad Dürkheim waren im Februar 3392 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist damit gegenüber dem Vormonat mit 4,7 Prozent gleichgeblieben. Im Februar letzten Jahres lag sie bei 3,9 Prozent. Dem Arbeitgeberservice wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Landkreis 221 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 70 mehr als im Januar und 36 mehr als im Februar des vergangenen Jahres. rhp