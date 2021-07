Ein 19-jähriger Arbeiter wurde am Montag um die Mittagszeit bei einem Unfall in der Salinenstraße verletzt. Das meldet die Polizei. In Höhe der Saline wurde zum Unfallzeitpunkt aus einer Baugrube Wasser gepumpt. Der Schlauch lag quer über die Fahrbahn, um das Wasser in den Grünstreifen auf der gegenüberliegenden Straßenseite ablaufen zu lassen.

Als ein Lastwagen darüber fuhr, verfing sich der Schlauch in den Reifen des Aufliegers und wurde mitgezogen. Der 19-Jährige, der neben der Grube stand, wurde von dem Schlauch erfasst und in die Grube gerissen. Dabei zog er sich Schürfwunden und Prellungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer, der den Unfall laut Polizei vermutlich nicht bemerkt hatte, fuhr weiter in Richtung der Therme-Baustelle und wurde dort ermittelt.