Auf dem Dürkheimer Römerplatz teilen sich derzeit bei bestem Frühlingswetter Gäste von Cafés und Bauarbeiter die Fläche. Hintergrund sind Arbeiten an der Gasleitung, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kistenmacher auf Nachfrage mitteilt. Bei einer der regelmäßigen Messfahrten seien Leckagen an der Gasleitung im Bereich des Römerplatzes festgestellt worden, die nun behoben würden. Parallel werden zwei weitere Leckagen in der Innenstadt repariert. Betroffen ist laut Kistenmacher noch eine Stelle Richtung Weinstraße Nord, etwa auf der Höhe der ehemaligen Pizzeria Piazza Romana, eine weitere Baustelle gebe es weiter unten in der Weinstraße Nord Richtung B37. Größte Baustelle sei aber der Römerplatz, wo sich der Austausch eines Leitungsstücks noch bis Mitte oder Ende nächster Woche hinziehen werde, so Kistenmacher. Für Aufsehen sorgte am Mittwochvormittag ein sogenannter Saugbagger. Der funktioniere „wie ein Staubsauger“, so Kistenmacher. Im Gegensatz zum klassischen Bagger bestehe bei diesem Gerät nicht die Gefahr, dass weitere Leitungen beschädigt würden. Dass größere Mengen Gas austreten, sei nicht zu erwarten, sagt Kistenmacher, die Leckage wohl nur sehr klein. Die Arbeiten würden aber zusätzlich ständig mit Messsonden kontrolliert.