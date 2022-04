Zwischen Sonnenwärme, Kälte und Wind stehen viele hiesige Obstbäume jetzt in prächtiger Blüte. So verschönert auch diese Gruppe bei einer Weinbergmauer am Annaberg die Landschaft. Das Wetter beschert den Gehölzen allerdings regelrechte Wechselbäder: Erst brachte es sommerliche Wärme, dann einen Kälteeinbruch mit Schnee und anschließend Wind und Regen.

Empfindliche Blüten

So schön die blühenden Bäume aussehen, so empfindlich können sie reagieren. Wo etwa die Kirschbäume voll aufgeblüht sind, sind späte Fröste und allzu viele Niederschläge eine Gefahr. Später als sie öffnen die Apfelbäume ihre Knospen und schützen sich dadurch etwas länger. Zumal der April ja für seine Launen bekannt ist, wie auch diese alte Bauernregel besagt: „Wohl hundertmal schlägt das Wetter um, das ist des Aprils Privilegium.“