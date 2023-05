Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der starke Schneefall in der Nacht zum Samstag hat die Einsatzkräfte massiv gefordert: Die Aufräumarbeiten dauerten am Samstag bis in die Mittagsstunden an. Besonders im Fokus standen die B37 in Richtung Frankenstein und die K16 zwischen Wachenheim und Lindenberg.

„So etwas habe ich noch nicht erlebt, erst recht nicht im April“, zog der Dürkheimer Wehrleiter Karlheinz Bayer am Samstagabend ein Fazit. Hinter ihm und seiner Mannschaft lagen arbeitsreiche