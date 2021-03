Die „Apotheke am Obermarkt“ bietet seit 1. März im eigenen Corona-Testzentrum in den ehemaligen Optik-Delker-Räumen in der Weinstraße Süd Antigen-Schnelltests an. Zudem ist ein mobiles Testteam im Einsatz. „Wir haben bis jetzt etwa 200 Schnelltests durchgeführt“, sagt Inhaber Georg Scheidel nach gut einer Woche. Ab Montag, 8. März, sind auch kostenlose Tests möglich.

Die mobilen Einsätze des Testzentrums mit dem Botenwagen der Apotheke hätten sich in der vergangenen Woche bewährt. Mit einem dreiköpfigen Team seien etwa Erzieher in Kindertagesstätten oder Mitarbeiter kleiner Betriebe vor Ort getestet worden. „Das hat das Testen für die Einrichtungen enorm erleichtert“, sagt Scheidel.

Die Idee sei schnell geboren gewesen, so Scheidel, der auch die Apotheken im Bruch und im Grünstadter Globus betreibt. „Wir haben alle Utensilien, die wir für die Testung benötigen, in Transportboxen gepackt“, erklärt Scheidel. Vor Ort sei nur ein Raum, zwei Tische und „ein Stuhl für uns, damit wir die Dokumentation vornehmen können, sowie ein Stuhl für die Testperson“ nötig. Das Ergebnis wird später als „Zertifikat“ per verschlüsselter E-Mail an den Getesteten geschickt.

Ein Prozent positive Ergebnisse seien bisher die Bilanz. „Das waren symptomfreie Personen, die in Büros arbeiten“, sagt der Apotheker. Die positiv Getesteten mussten in Quarantäne, und der Schnelltest wurde mit einem PCR-Test überprüft. Das Testzentrum der Apotheke, das kommunal anerkannt ist, habe in diesen Fällen das Gesundheitsamt informiert. Abläufe in der Testeinrichtung seien gut eingeübt und das Online-System mit Terminreservierung und Vorabzahlung habe sich als sehr zeitsparend erwiesen, sagt Scheidel.

Kostenlose Tests möglich

Nächste Bewährungsprobe ist der Montag für das Testteam. Denn ab dann soll ein wöchentlicher Test für jeden Bürger kostenlos möglich sein. Um gut gerüstet zu sein, für eine eventuell größere Nachfrage, sei er selbst bei seinen drei Mitarbeitern vor Ort, sagt Scheidel.

Am Samstag erhielt er konkrete Infos: „Ich habe ein Schreiben der Kassenärztlichen Vereinigung von Rheinland-Pfalz erhalten mit Zugangsdaten zum Meldeportal, über das die Abrechnung erfolgen soll.“

Inzwischen habe ihn die Stadt Bad Dürkheim um Informationen über das Testangebot gebeten. Denn die Stadtverwaltung möchte die Bürger über die kostenlose Testmöglichkeit informieren.

5000 Tests vorrätig

„Es ist alles sehr knapp, aber wir können ab Montag das Projekt ,Testen für alle’ wirklich umsetzen“, sagt Scheidel und sieht sich gut dafür aufgestellt. Er habe etwa 5000 Tests vorrätig und er bekomme Nachschub: „Wir können alle fünf Minuten testen“. Bei großer Nachfrage könne er zusätzliches Personal mobilisieren.

Anmeldung erfolgt über die Website www.apo-schnelltest.de/obermarkt – getestet werden können nur symptomfreie Personen.