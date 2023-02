Zur (W)Einkaufsnacht am Samstag, 25. Februar, wird in der Apotheke am Obermarkt ab 18 Uhr Philipp Klement, Spieler des 1. FC Kaiserslautern, für eine Autogrammstunde bereitstehen. Außerdem legt DJ Stephano auf, der für seine House-Music-Auftritte überregional bekannt ist. „Wir freuen uns, nach der langen coronabedingten Pause wieder mit dabei zu sein und so hochkarätige Gäste präsentieren zu dürfen“, sagt Inhaber Georg Scheidel. Für die Autogrammstunde haben sich der Apotheker und der in Wachenheim aufgewachsene Fußballer etwas Besonderes ausgedacht: Beide spenden pro Unterschrift jeweils zwei Euro an die Offene Kreativ-Werkstatt in Bad Dürkheim, es kommen also pro Autogramm vier Euro in den Spendentopf. „Wir werden mit einem Handzähler die Autogrammstunde begleiten und hoffentlich viele Klicks für die Einrichtung sammeln“, sagt Scheidel. „Weinliebhaber kommen natürlich auch auf ihre Kosten“, verspricht er, denn an diesem Abend schenkt das Weingut Theis Heissler in seinen Räumlichkeiten aus.