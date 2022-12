Der AOK-Förderpreis „Gesunde Nachbarschaften“ geht in diesem Jahr an acht Initiativen in Rheinland-Pfalz. Die Projekte mit Anwohner-Gemeinschaften erhalten jeweils 1000 Euro Fördergeld. Mit dabei: Die „Froh2Wo eG, Bad Dürkheim“. Das hat die Krankenkasse nun mitgeteilt. Zur Wohngenossenschaft gehören 71 Mitglieder jeden Alters. Die Nachbarinnen und Nachbarn organisieren Filmabende, Vorträge und einen Literaturkreis. Es wird musiziert, gesungen und geturnt. Im Aufbau ist ein Repair-Café.