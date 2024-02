Claus von Wagner, Gastgeber der Kabarettsendung „Die Anstalt“ im ZDF, oder Christian Ehring, das Gesicht des Satiremagazins „Extra 3“ in der ARD, – der Kulturverein Wachenheim hat in den vergangenen Jahren immer wieder große Namen des deutschen Kabaretts an die Weinstraße locken können. Am kommenden Donnerstag, 15. Februar, ist nun Max Uthoff zu Gast, von Wagners Partner in der „Anstalt“, der übrigens auch schon einmal 2018 beim Kulturverein zu erleben war. „Das Wachenheimer Publikum verabschiedete Uthoff nach über zwei Stunden unbequemer Wahrheiten, kunstvoll und treffsicher formuliert, mit langem, begeistertem Applaus“, schrieb die RHEINPFALZ damals. Bei seinem neuerlichen Auftritt, der am Donnerstag um 20 Uhr im Palais Schloss Wachenheim startet, präsentiert der Münchner nun sein Programm „Alles im Wunderland“, zu dem er vorab nicht allzu viel verraten will und auch im Bezug auf den Pressetext unumwunden zugibt, dass es sich dabei vielleicht „nur um den schamlosen Versuch handelt, Sie neugierig zu machen und Ihnen Ihre Barschaft aus der Tasche zu ziehen. Vielleicht aber auch nicht“. Karten (28/20 Euro) sind aktuell noch erhältlich in der Burg-Apotheke und der Sektkellerei Schloss Wachenheim sowie unter www.kulturverein-wachenheim.de.