Eine ältere Frau aus Bad Dürkheim ist laut Polizei am Montag gegen 12.30 Uhr Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Ein unbekannter Mann hat die Frau angerufen und vorgegeben, Bankmitarbeiter zu sein. Er erkundigte sich, ob ein Schreiben der Bank eingegangen sei und erschlich sich während des Gesprächs das Vertrauen der Frau, die schließlich die Daten ihrer Bankkarte verriet.

Nummer nicht nachverfolgbar

Ihr Ehemann wurde nach dem Gespräch stutzig und fragte bei der Bank nach, bei der bereits eine „nicht autorisierte Überweisung“ eingegangen war, wie die Polizei weiter berichtet. Das Konto wurde umgehend gesperrt. Die Bank versucht, die Überweisung rückgängig zu machen.

Bei dem Anruf war eine Nummer angezeigt worden, die im Internet generiert wurde und deshalb nicht nachverfolgt werden kann. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Falls es weitere Opfer eines solchen Betrugsversuchs gibt, können sie sich an die Beamten wenden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.