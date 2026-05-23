Mitfiebern, mitdiskutieren, mittippen: Zur Fußball-WM startet die Lokalredaktion Bad Dürkheim wieder ihr traditionelles Tippspiel. Wer macht mit?

Wie Ronaldo und Neuer laufen auch wir wieder auf: Die Lokalredaktion Bad Dürkheim startet zur Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA ihr traditionelles Tippspiel.

Wie die beiden Fußball-Veteranen aus Madeira und München bringt auch die Lokalredaktion jede Menge Erfahrung mit. Seit der WM 2010 in Südafrika haben wir bei fast jedem großen Herren-Fußballturnier gemeinsam mit Teams aus der Region die Ergebnisse getippt.

Zugegeben: Die Turniere haben es uns nicht immer leicht gemacht. Oft machten die Begleitumstände es schwer, das Geschehen wirklich zu genießen. Und als die WM unter schwierigen Umständen in Katar stattfand, haben wir lieber ausgesetzt.

Auch jetzt steht wieder ein Turnier an, das von den politischen Rahmenbedingungen überschattet zu werden droht. Da fällt kaum noch ins Gewicht, dass die Busfahrkarten zum Stadion teurer sind als eine Dauerkarte für den FCK. Wie unbeschwert kann ein Turnier sein, wenn Gastgeber USA gleichzeitig mit einem Teilnehmerland wie dem Iran im Krieg ist?

Für unser Tippspiel gilt aber vor allem: Der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Der freundschaftliche Wettstreit mit den Teams aus der Region gehört für uns längst zur WM dazu. Ein bisschen Ehrgeiz ist natürlich immer dabei – aber wir gehen die Sache deutlich entspannter an als die Profis auf dem Platz.

Am Prinzip unseres Tippspiels hat sich nichts geändert: Die Teams tippen jeweils das Spiel des Tages und arbeiten sich damit in der Tabelle nach oben – oder eben nicht. Besonders erfolgreich waren dabei die Buwe, ein gemeinnützig engagierter Stammtisch aus Bad Dürkheim. Sie holten bereits zweimal den Titel als beste Tipper – zuletzt bei der Heim-EM vor zwei Jahren.

Wer macht mit?

Jetzt stellt sich die Frage: Wer fordert die Buwe oder die Lahmen Zeitungsenten heraus? Ab sofort suchen wir wieder Teams. Ob Feuerwehr, Praxis-Team, Freizeitkicker, Familie oder Freundeskreis – mitmachen kann jeder. Man muss kein Ronaldo sein. Es reicht, die WM zu verfolgen und Spaß am Tippen zu haben. Denn wie Kap Verde gegen Saudi-Arabien ausgeht, kann vermutlich nicht einmal Lothar Matthäus zuverlässig vorhersagen.

Wie immer werden wir die Teams im Laufe des Turniers in der Zeitung vorstellen. Schließlich wollen wir wissen, wer gegen uns antritt.

Und wie funktioniert’s?

Wer sich als Gruppe anmelden möchte, sollte sich zunächst einen Teamnamen überlegen. Wichtig ist außerdem eine feste Ansprechperson – in der Fußballsprache also ein Kapitän oder eine Kapitänin. Denn jemand muss darauf achten, dass die Tipps pünktlich bei uns eingehen. Für jeden Spieltag küren wir ein „Spiel des Tages“.

Anmelden können sich Teams bis spätestens Freitag, 5. Juni, per Mail an tippspiel@rheinpfalz.de. Bitte Telefonnummer und Mailadresse angeben.

Ansonsten gilt: mitmachen, Spaß haben, Preise gewinnen – und natürlich den Zeitungsenten Beine machen.