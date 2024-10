Das Saxophonensemble „Anonyme Saxophoniker“ ist am Sonntag, 27. Oktober, in der Ellerstadter Kirche zu Gast. Laut dem Veranstalterverein Kukie bietet die Gruppe ein breites musikalisches Repertoire. Ihr Programm erstreckt sich von Barock über Klassik, Romantik bis hin zu Tangos, Blues, Jazz sowie moderner Popmusik. Beim Konzert am 27. Oktober präsentiert das Quartett eine bunte Mischung von Interpretationen bekannter Filmmelodien. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt kostet 18 Euro.