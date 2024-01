Ihre Karriere nahm in Bad Dürkheim erst richtig Fahrt auf. Das ist ein Grund für die enge Beziehung der Frankenthaler Kult-Band Anonyme Giddarischde mit der Kurstadt. Oder wie es Sänger Thomas „Edsel“ Merz ausdrückt: „Die wär’n uns nimie los, die Derkemer.“ Dass diese Freundschaft nun mit dem „Goldenen Winzer“ am Freitag gekrönt wird, freut die Band. Mit Fasnacht – der „Goldene Winzer“ ist eine Auszeichnung der Stadt Bad Dürkheim und der Karnevalsgesellschaft Derkemer Grawler – hat die Gruppe allerdings weniger zu tun.

Was die Band am meisten freue, sei, dass der „Goldene Winzer“ erstmals an eine Gruppe, nicht an eine Einzelperson verliehen wird, so Merz. Der Eintrag ins „Goldene Buch“ der Stadt sei für die Band eine große Ehre.