Mit Fußballbillard, Murmelspiel, Beachvolleyball und Boule will der ASV Weisenheim am Sand für Ablenkung in Zeiten der Pandemie sorgen. Dank der aktuellen Lockerungen können die Plätze für die teils ungewöhnlichen Sportarten wieder gebucht werden.

Richtig gut ist es für den Verein am Rande des Orts gelaufen, als im Sommer dank der gelockerten Beschränkungen viel los war auf dem Gelände. „Der Beachplatz war von