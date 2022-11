Wegen Zwangsprostitution, Vergewaltigung und anderer Straftaten müssen sich ab Dienstag, 15. November, zwei junge Männer am Landgericht Frankenthal verantworten. Dem 25-Jährigen aus Neustadt und dem 27-Jährigen aus Bad Dürkheim wird vorgeworfen, von September 2020 bis März 2022 etliche Frauen und Mädchen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren sowie einen jungen Mann zur Prostitution gezwungen zu haben. Das mutmaßliche Ziel: eine dauerhafte Einnahmequelle. Die sexuellen Dienstleistungen sollen überwiegend in der Privatwohnung des Bad Dürkheimers erbracht worden sein. Der Neustadter soll außerdem den minderjährigen Mädchen Marihuana und Ecstasy überlassen haben. Darüber hinaus soll er zwei der jungen Frauen und Mädchen vergewaltigt und zwei andere geschlagen haben. Laut Landgericht sind beide Männer vorbestraft. Der ältere habe sich bereits zu den Vorwürfen eingelassen. Er belaste im Wesentlichen den anderen Angeklagten und streite eine eigene Tatbeteiligung ab. Der jüngere der beiden Männer streite die Vorwürfe ab. Beide seien wegen der Vorwürfe in Untersuchungshaft. Für das Strafverfahren sind zunächst 21 weitere Verhandlungsverfahren bis Ende März 2023 terminiert.