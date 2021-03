Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ist zwischen Montag, 8. März, 12 Uhr, und Freitag, 12. März, 16 Uhr, von einem frei zugänglichen Gelände neben einem Feldweg in Freinsheim ein landwirtschaftlicher Anhänger gestohlen worden. Der Anhänger der Marke Brantner, ein sogenannter „Drei-Seiten-Kipper“, war demnach mit einem Bolzen mit Kette und Vorhängeschloss gesichert. Die Täter hätten ihn vermutlich mit einem Traktor weggezogen. Den Schaden beziffern die Beamten auf 6000 Euro. Sie bitten um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.