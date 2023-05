Das Amtsgericht hat einen 25-Jährigen, der im Oktober zwei Männer mit einem Gipserbeil bedroht und auf deren Auto eingeschlagen hatte, am Mittwoch zu einer Gesamtstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der Mann musste sich für insgesamt fünf Delikte vor Gericht verantworten.

Der gravierendste Vorfall ereignete sich im Oktober 2022 in den Kappesgärten. Dort stellte er sich nach Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft einem Mercedes in den Weg, in dem ein damals 19- und ein 22-Jähriger saßen. Als der Beifahrer ausstieg, um den Angeklagten zu fragen, warum er sich auf die Fahrbahn stelle, habe er diesen mit dem Beil angreifen wollen. Der Beifahrer flüchtete nach Darstellung der Staatsanwaltschaft in das Auto, auf das der Angeklagte dann mit dem Beil einschlug und beide Insassen bedrohte. Die herbeigerufene Polizei verhinderte Schlimmeres. Dabei habe der Angeklagte versucht, die Beamten zu bespucken und sie beleidigt, so die Anklage.

Der 25-Jährige gestand die Vorwürfe. Er habe allerdings behauptet, vor dem Angriff von den beiden Männern provoziert und geschlagen worden zu sein. Das Gericht habe seiner Darstellung aber keinen Glauben geschenkt und den Angeklagten wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung schuldig gesprochen, erklärte Daniel Hoffmann, Direktor des Amtsgerichts, nach der Verhandlung.

Im Dezember eine Frau mit Taschenmesser bedroht

Im Dezember durchschnitt der 25-Jährige nach Auffassung des Gerichts eine Sichtschutzfolie an einer Baustelle in der Trift. Als eine Zeugin ihn ansprach, bedrohte er diese mit einem Taschenmesser und verfolgte sie in eine nahe gelegene Kindertagesstätte. Dort beleidigte der Mann nach Auffassung des Gerichts die Zeugin und zwei Kindergartenmitarbeiterinnen und bedrohte sie durch das Fenster mit einer „Kopf-ab“-Geste.

Gegen das Urteil kann der 25-Jährige, der bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, Berufung einlegen.