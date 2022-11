Ein angetrunkener Autofahrer hat am Dienstagmorgen beim Vorbeifahren ein geparktes Auto in der Gerberstraße gestreift. Wie die Polizei mitteilt, entstand dabei ein Schaden in Höhe von zirka 300 Euro. Bei der Untersuchung des Unfalls stellten die Polizisten fest, dass der 75-jährige Fahrer nach Alkohol roch. 1,44 Promille war das Ergebnis des Atemtests.