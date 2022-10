Durchs Verstecken erst so richtig auffällig gemacht, hat sich ein 35-Jähriger in der Nacht zum Freitag am Dürkheimer Busbahnhof. Eine Streife wurde auf den Mann aufmerksam, weil er versucht hatte, sich auf dem Parkplatz den Blicken zu entziehen. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. Der Mann wollte nach eigener Aussage gerade nach Hause fahren. Da die Beamten ihn jedoch vor Fahrtantritt kontrollieren konnten, wurden nur Führerschein und Schlüssel sichergestellt. Der Fahrer muss keine weiteren Folgen befürchten.