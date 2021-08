Vergewaltigung, Körperverletzung, Morddrohung, Handel mit Betäubungsmitteln – eine ganze Reihe von Straftaten werden einem 37-jährigen Mann aus Bad Dürkheim vor dem Landgericht Frankenthal zur Last gelegt. Der Prozess gegen ihn startete am Dienstag vor der 2. Strafkammer.

Pokern oder die Karten offen auf den Tisch legen? Das Angebot vom Vorsitzenden Richter Karsten Sauermilch, mit offenen Karten zu spielen und sich dazu zu äußern, falls die Vorwürfe ganz oder teilweise stimmen, schlug der 37-Jährige aus. Er möchte sich erst einmal schweigend verteidigen. Eine Einlassung zu den Vorwürfen stellte er erst zu einem späteren Zeitpunkt im Prozess in Aussicht. Das birgt die Gefahr, das machte ihm der Richter deutlich, dass bei einer Verurteilung das Strafmaß deutlich höher liegen könnte, als wenn er von Beginn an kooperieren würde.

Nun muss am zweiten Prozesstag seine ehemalige Freundin aussagen, die er schwer körperlich misshandelt und vergewaltigt haben soll. Im Mai des vergangenen Jahres soll der 37-Jährige seiner damaligen Freundin laut der Anklage, die Staatsanwältin Esther Becher verlas, mehrere Minuten ein Kissen ins Gesicht gedrückt und sie dabei gewürgt haben. Nur wenige Stunden später soll er die Frau laut Anklage erneut schwer misshandelt und ihr ein Messer an den Hals gesetzt haben. Dabei soll er ihr gedroht haben, dass er sie umbringe.

Nach Trennung wieder zusammen

Nach einer vorübergehenden Trennung sei das Paar im Juli 2020 wieder zusammengekommen. Doch schon wenig später soll es wieder zu Gewalttätigkeiten von Seiten des Angeklagten gekommen sein. Im August soll er dann laut Anklage in seiner Wohnung in Bad Dürkheim die Frau vergewaltigt haben. Bereits im Mai 2020 wurde der 37-Jährige in Bad Dürkheim mit rund 16 Gramm Amphetamin bei einer Verkehrskontrolle erwischt. Die Droge, so glauben die Ermittler, war zum Weiterverkauf bestimmt.

Wie ein Beamter der Kriminalinspektion Neustadt aussagte, soll der Angeklagte zudem damit gedroht haben, Videos mit sexuellen Handlungen seiner ehemaligen Partnerin zu verbreiten. Vier solcher Videos seien auf seinem Mobiltelefon gefunden worden. Dem Anschein nach seien diese allerdings im Einvernehmen mit der Frau entstanden, sagte der Polizist aus.

Seit August in Untersuchungshaft

Der Angeklagte, der vorbestraft ist, bereits zahlreiche Haftstrafen verbüßte, aktuell unter Führungsaufsicht steht, soll laut dem Zeugen zunächst versucht haben, sich der Verhaftung zu entziehen. Seinen Meldepflichten bei der Polizei sei er nach der jetzt angeklagten Vergewaltigung nicht mehr nachgekommen.

Ein Tipp des mutmaßlichen Opfers habe dann dazu geführt, dass der 37-Jährige im August 2020 in Bad Dürkheim festgenommen wurde. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Der Prozess wird am Dienstag, 2. Februar, 10 Uhr, fortgesetzt.