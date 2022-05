Einen in Schlangenlinien fahrenden VW-Polo haben Zeugen am Mittwoch gegen 23.15 Uhr der Polizei gemeldet. Eine Streife stellte den Wagen an einer Gaststätte in Kallstadt fest. Die Fahrerin, eine 31-jährige aus dem Raum Grünstadt, zeigte bei der Kontrolle alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Als die Beamten die Frau zur Dienststelle mitnehmen wollten, leistete sie Widerstand und musste schließlich gefesselt werden. Dennoch setzte sie ihren Widerstand auf dem Weg zum Streifenwagen fort, indem sie nach den Polizisten schlug, trat und biss. Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt. Auf der Dienststelle wurde der 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Frau erwarten nun mehrere Strafanzeigen.