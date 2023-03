Nach Alkohol hat eine Autofahrerin aus dem Raum Worms gerochen, als die Polizei sie am Donnerstag gegen 22.30 Uhr zwischen Herxheim am Berg und Grünstadt kontrollierte. Ein Atemtest bei der 22-Jährigen ergab einen Wert von 0,74 Promille. Sie durfte daher nicht weiterfahren, und die Beamten stellten ihren Autoschlüssel sicher. Die Frau muss jetzt mit einem einmonatigen Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld und zwei Punkten in der Verkehrssünderkartei in Flensburg rechnen.