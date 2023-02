Bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers am Montag gegen 18.25 Uhr in der Weinstraße Nord haben Polizeibeamte Atemalkoholgeruch bemerkt. Der Verdacht bestätigte sich, da der Vortest 0,53 Promille feststellte. Den 52-jährigen Fahrer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot für einen Monat.