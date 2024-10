Die Feuerwehr Bad Dürkheim musste am Samstagabend zu einem Einsatz ausrücken, weil Essen auf dem Herd in einer Wohnung im Nonnengarten angebrannt war. Wie Wehrleiter Karlheinz Bayer am Sonntagmorgen auf Nachfrage erklärte, wurden bei dem Einsatz gegen 19 Uhr glücklicherweise keine Personen verletzt. Es entstand auch kein materieller Schaden. Lediglich eine Belüftung der stark verrauchten Wohnung sei nötig gewesen, die Bewohner konnten im Anschluss daran die Wohnung wieder nutzen. Der Einsatz von 13 Feuerwehrkräften, die in drei Fahrzeugen ausrückten, war um 19.51 Uhr beendet.