Weil in einem Haus in der Fingerhutsgasse Essen angebrannt ist, war die Feuerwehr am Samstagmorgen in Weisenheim am Sand im Einsatz gewesen. Laut Feuerwehr konnte der Einsatz jedoch schnell beendet werden. Es musste lediglich eine halbe Stunde gelüftet werden. „Da schnell feststand, dass es sich nicht um einen Zimmer- oder Gebäudebrand handelt, konnten die auswärtigen Einsatzkräfte noch vor Erreichen der Einsatzstelle die Fahrt abbrechen und in die Gerätehäuser zurückkehren“, informiert die Wehr. Vor Ort waren 20 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen und eine Streife der Polizei.