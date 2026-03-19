Schülerinnen und Schüler, die neugierig darauf sind, wie im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz gearbeitet wird, haben eine Chance auf einen besonders exklusiven Einblick in die Landespolitik. Für den „Girls’ und Boys’ Day“ am 23. April lädt der CDU-Landtagsabgeordnete Markus Wolf aus Bad Dürkheim zu einem Tag im Landtag ein. Eine Schülerin oder ein Schüler ab der siebten Klasse könnte die politische Arbeit direkt miterleben und sogar selbst mitdiskutieren, wirbt der Abgeordnete für das Angebot. Auf dem Programm stünden Führungen, Gespräche mit Abgeordneten und Mitarbeitenden sowie ein gemeinsames Mittagessen.

Kontakt

Bewerbungen bis spätestens 29. März 2026 nimmt Markus Wolf per Mail an kontakt@markus-wolf-landtag.de oder über seine Social-Media-Kanäle entgegen.