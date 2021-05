Die zweite virtuelle After-Work-Party des MuK Weisenheim am Sand lockte am Freitagabend wieder zahlreiche Musikfans vor den PC oder Fernseher. Auf Youtube und Facebook konnten sie von der heimischen Couch aus das Konzert verfolgen, das im Dürkheimer Studio von Gastgeber Stefan Kahne live eingespielt und übertragen wurde. Gäste waren Steffi Nerpel, Stephan Ullmann und Andreas Kümmert.

Statt auf Eintritt setzen die Veranstalter auf die Spendenbereitschaft der Fans. Diese war laut MuK-Vorstand Holger Koob bei der Premiere „außerordentlich“, weshalb man nun mit der zweiten Ausgabe nachlegte. Ganz bewusst hatten die MuKler als Gäste Steffi Nerpel und Stefan Ullmann geladen, zwei Musiker der ersten Stunde, aufs engste verbunden mit dem Verein und der Weisenheimer After-Work-Location Adler. Vor allem Ullmann merkte man an, wie sehr er die Liveatmosphäre im Adler vermisst. „Normalerweise steht ihr im Adler direkt vor mir, wenn wir spielen, und jetzt hab ich euch nur vor der Kamera“, richtete er Grüße an die Leute auf der heimischen Couch aus.

Ullmann stand mit Nerpel in einem Raum, während Kahne, der dieses Mal am Bass zu hören war, mit Schlagzeuger Herb Jösch in einem anderen Zimmer verweilte – natürlich mit dem erforderlichen Abstand. Insgesamt nahmen vier Kameras das Geschehen auf. Es war interessant zu sehen, wie sich die Musiker im Laufe des Abends immer besser auf die Situation einstellten und der Abend nicht zu einer sterilen Konserven-Nummer verkam. Das lag an einem sehr fein austarierten Sound und hochkonzentrierten Akteuren. Jösch und Kahne hatten schon zwei Tage zuvor den Klang aufs Optimum eingestellt. Wir wollten unbedingt vermeiden, dass bei den Leuten irgend so ein diffuser Handy-Sound ankommt. Das muss schon amtlich klingen, das ist der Anspruch“, stellte Jösch klar, der auch als Moderator munter durch den Abend führte. Und der hatte es durchaus in sich.

Bei Andreas Kümmert gerät sogar Ullmann ins Schwärmen

Zu Beginn durften Nerpel und Ullmann ran. Letzterer spielte von Prince „The Cross“ an, ließ Großes hoffen und wurde durch Steffi Nerpels fein intonierte Version von Chris Issaks „Wicked Game“ noch gesteigert. Sowohl Ullmann als auch Nerpel nutzten die Möglichkeit, eigene Stücken in deutscher Sprache zu performen, was sich sehr gut in der Setliste machte. Es gab was zu entdecken. Richtig fein war der Moment, als Ullmann mit Tochter Romy ein sehr schönes Papa-Tochter-Duett gab.

Um den Abend gebührend abzurunden , betrat dann Andreas Kümmert Ullmanns Kabine. Und dann ging's wirklich rund: Kümmert warf sich förmlich in die Songs, seine Gitarrensoli gerieten zu einer rasanten Achterbahnfahrt, da perlte immer mal wieder ein rasant aus dem Ärmel geschütteltes Lick aus dem Handgelenk. „Spielst du geil Gitarre“, entfuhr es Ullmann, der noch nie mit Kümmert zusammengespielt hatte.

Das war schon die ganz hohe Latte, die die beiden da auflegten. Kümmert suhlte sich voll und ganz in seiner Blues und Soul Seligkeit, verfügte dabei über ein Organ, welches seinesgleichen dafür sucht. Und spätestens als er zum Ende den Doors-Klassiker „Been down so long“ anstimmte, wollte man ihm dafür am liebsten die Glatze küssen.

Wer dieses tolle Konzert verpasst hat, der kann auf den Youtube- und Facebook-Kanälen des MuK noch einmal reinschauen. Und Spenden, machte der Verein klar, werden auch ebenfalls gerne noch angenommen.