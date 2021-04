Andreas Kümmert spielte in Weisenheim am Sand beim ersten Konzert vor Publikum nach den Lockerungen der Coronaregeln. Was für eine Vorstellung gab der ehemalige Sieger der deutschen Ausscheidung für den Eurovision Song Contest ab?

Ein Gefühl von Zufriedenheit lag in der Luft über dem Weisenheimer Ludwigshain, als am Sonntag, 28. Juni, nach dreimonatiger Unterbrechung endlich wieder einmal ein vom Verein MUK (Musik und Kultur Weisenheim) organisiertes Livekonzert über die Bühne gehen durfte. 120 Zuschauer waren unter Einhaltung der Coronaregeln zugelassen, und die hatten bereits lange vor Beginn der Veranstaltung auf ihren mit Abstandsmarkierungen versehenen Bänken Platz genommen. Sie waren spürbar froh darüber, sich nach so langer Zeit zu einem gemeinsamen Erlebnis treffen zu dürfen und das Leben fast wie früher genießen zu können. Auch der zwischenzeitlich einsetzende Regen konnte der Begeisterung keinen Abbruch tun. Er wurde einfach ausgesessen.

Bei dem „Endlich-wieder-live“-Konzert stand kein Geringerer als Andreas Kümmert auf der Bühne, der 2017, bei der zehnjährigen Jubiläumsfeier des MUK, schon einmal als Headliner hier zu Gast gewesen war. Künstler werden dadurch bekannt, dass sie möglichst großartige Auftritte absolvieren. Normalerweise. Im Fall von Andreas Kümmert war das aber eher umgekehrt der Fall. Nachdem der Gewinner des TV-Musikwettbewerbs „The Voice of Germany“ 2015 auch den Sieg beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest für sich verbuchen konnte, lehnte er seine Teilnahme am internationalen Finale direkt nach der Bekanntgabe aus Gründen ab, die bis heute umstritten sind. Er fühle sich nicht in der Verfassung, die Wahl anzunehmen, erklärte Kümmert damals und löste damit einen Eklat aus. Seinen Sieg gab er an die Zweitplatzierte Ann Sophie ab, die beim ESC in Wien schließlich keinen einzigen Punkt erhielt und damit den letzten Platz belegte. Kümmerts Name aber hatte sich durch den Vorfall in die Köpfe des Publikums eingemeißelt. Er gilt als „der, der nicht zum ESC wollte“.

Nach Weisenheim zum MUK wollte er am Sonntag aber. Und da legte er einen Auftritt hin, der mit zum Besten gehört, was hier je geboten wurde. Körperlich eher kleingewachsen ist Kümmert stimmlich ganz groß und in Blues, Rock und Soul gleichermaßen zu Hause. Überraschenderweise ist der 34-Jährige aber auch ein glänzender Gitarrist, der seine Zuhörerschaft mit herausragenden Soli in Entzücken versetzt. Sein Können auf dem Instrument machte es möglich, dass sein eigentlicher Tourgitarrist, der Dürkheimer Stefan Kahne, in Weisenheim ausnahmsweise mal als Bassist auftreten durfte. Am Schlagzeug saß der von zahlreichen Auftritten in der Musikkneipe „Adler“ in der Region ebenfalls sehr populäre Schlagzeuger Herb Jösch.

Die drei zündeten ein Feuerwerk aus Klassikern und Kümmert-Eigenkompositionen, das keine Wünsche offenließ. Los ging es mit einer Blues-Jam, die Kümmert mit dem Riff aus Ted Nugents „Stranglehold“ sehr rockbetont eröffnete. „Milk“ und „Slow Goose“ stammen aus seiner aktuellen Langspielplatte „Harlekin Dreams“, vom Künstler selbst inzwischen manchmal als „Rectal Dreams“ bezeichnet, da ihre Veröffentlichung wenige Tage vor dem Lockdown stattfand und eine Tour dadurch unmöglich gemacht wurde.

Auch für ihn war es darum eine wahre Genugtuung, nach so langer Zeit wieder vor Publikum auftreten zu dürfen. „Seid ihr echte Menschen oder sitzen da wieder nur Pappkameraden?“, fragte er die Menge scherzend und legte gleich noch einen nach: „Bitte klatscht einmal für uns, auch wenn es nur aus Mitleid ist“. Um Applaus brauchte er später nicht mehr zu bitten, der kam freiwillig.

Der Unterfranke hatte zwei Gäste mitgebracht: den Frankenthaler Sänger Achim Degen, der seine Klasse mit „The Wind Cries Mary“ von Jimi Hendrix und „Like a Rolling Stone“ von Bob Dylan unter Beweis stellte, und den Würzburger Vokalisten Jochen Thoma, dessen Versionen von Led Zeppelins „You Shook Me“ und dem „Backdoor Man“ der Doors leider keinen sehr großen Anklang fanden. Zu einem Höhepunkt des Konzertes wurde der von Kümmert gesungene „Rocket Man“, mit dem er 2013 bereits die Jury von „The Voice… “ von sich überzeugt hatte.