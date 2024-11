Einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro hat eine Verkehrsteilnehmerin in der Friedelsheimer Burgunderstraße bei einem geparkten Audi verursacht. Laut Polizeimitteilung ereignete sich der Unfall am Dienstag, 5. November, im Zeitraum von 10 bis 13 Uhr. Die bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin beschädigte vermutlich beim Aus- oder Einparken den Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall – konnte allerdings weder das Kennzeichen noch die Marke angeben. Einen Hinweis zur vermutlichen Arbeitsstelle der Unfallverursacherin konnte sie allerdings machen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Polizeiermittlungen dahingehend dauern an. Gegen die bislang unbekannte Fahrerin wird laut Polizei nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um weitere Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.