Das Weinfest „Unter den Linden“ vom 24. bis 27. Juni ist der nächste Höhepunkt im Veranstaltungskalender von Weisenheim am Sand. „Wein und Musik unter den Linden am Obertor“ heißt das Fest seit 2013. Neben den Weingütern sind auch ortsansässige Vereine und Gruppen an elf Ausschankstellen mit von der Partie. Auf die kleinen Gäste wartet ein kleiner Vergnügungspark und am Sonntag ab 15 Uhr Kinderschminken. Wein- und Wanderbegeisterte dürfen sich samstags ab 15 Uhr auf eine geführte Weinbergswanderung durch die Gemarkung freuen. Dieser Programmpunkt ist allerdings bereits ausverkauft. Von Freitag bis Montag gibt es Livemusik. So spielen am Freitag um 20 Uhr die „Hot Wine Punchers“, am Samstag um 20 Uhr die „XXTRA-Band“ und am Montag stehen ab 19.30 Uhr die „Beat Brothers“ auf der Bühne. Den Sonntag gestalten „Two4You“ und Olli Roth musikalisch. Am Sonntag präsentieren sich gegen 16 Uhr zudem die Tanzgruppen des SV Weisenheim.