Drei zerkratzte Autos und einen Gesamtschaden in Höhe von 850 Euro meldet die Polizei Bad Dürkheim vom Wochenende. Wie sie mitteilt, haben ein oder mehrere Täter zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 9.15 Uhr, an den in der Schützenstraße abgestellten Fahrzeugen jeweils die hintere Tür auf der Beifahrerseite zerkratzt. Bei den Fahrzeugen handele es sich um einen Audi, einen Hyundai und einen Ford. Eine Verbindung zwischen den Fahrzeugen bestehe nach Kenntnis der Polizei nicht. Sie bittet Zeugen um Hinweise: telefonisch unter 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.