In der Woche ab dem 18. Mai werde an der katholischen Kirche St. Maria in Dackenheim ein Gerüst für die anstehenden Sanierungsarbeiten aufgestellt, teilte Bürgermeister Matthias Fankhänel in einer Sitzung des Gemeinderats am Montag mit. Wie mehrfach berichtet, hat die Gemeinde mit der Diözese Speyer einen Erbbaupachtvertrag zur Übernahme des Kirchengebäudes für 99 Jahre abgeschlossen. Vor der Übergabe werden verschiedene Sanierungsarbeiten, vor allem am Kirchturm, ausgeführt. Von den Kosten übernimmt die Diözese 60 Prozent, höchstens jedoch 120.000 Euro, Je 20.000 Euro werden die katholische Kirchengemeinde, die evangelische Kirchengemeinde und die Gemeinde Dackenheim zahlen. Die evangelischen Gottesdienste werden bereits seit einiger Zeit ebenfalls in der Kirche St. Maria begangen. Die Mitglieder des Gemeinderats hatten im April beschlossen, dass dies weiterhin möglich sein soll und dass eine entsprechende Nutzungsvereinbarung mit der evangelischen Kirchengemeinde abgeschlossen werden soll. Das sei inzwischen geschehen, teilte Fankhänel in der Ratssitzung am Montag mit.